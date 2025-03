Oasport.it - LIVE Skicross, Idre Fjäll 2025 in DIRETTA: si comincia, la nebbia si è diradata! Deromedis ci prova!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVINCE LA COPPA DEL MONDO SE.TUTTE LE COMBINAZIONI11.38 La condicio sine qua non, dunque, è approdare in finale. Una volta lì, si vedrà.11.37 Queste tutte le combinazioni a disposizione per:Vince e Howden è al massimo 3°Arriva secondo e Howden è al massimo 5°Arriva terzo, Howden è al massimo decimo e Wilmsmann non vinceArriva quarto, Howden è al massimo 17° e Wilmsmann non vince11.34 Almenoavrà l’occasione di giocarsi la Coppa del Mondo sul campo. Deve vincere e sperare che Howden finisca terzo o peggio. Difficile, ma non impossibile. Sono 33, ad ogni modo, i punti da recuperare.11.33 In questo momento sta nevischiando nella località svedese.11.32 Ben ritrovati amici di OA Sport! Lasi è, dunque la gara si farà!8.