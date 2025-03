Oasport.it - LIVE Skicross, Idre Fjäll 2025 in DIRETTA: partenza rinviata. Deromedis rischia la beffa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVINCE LA COPPA DEL MONDO SE.TUTTE LE COMBINAZIONI8.26 A più tardi dunque, amici di OA Sport.8.25 ATTENZIONE! C’è nebbia adella gara posticipata alle 9.30. Speriamo che si possa svolgere: sarebbe una verapernon potersi giocare sino in fondo le proprie carte.8.24 Per l’ultima gara non si svolgono le qualificazioni. Le batterie vengono stilate in base al ranking stagionale.8.22 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti all’ultima gara dell’anno della Coppa del Mondo di.Buongiorno e benvenuti allatestuale dell’ultima gara diin programma ad(Svezia), valevole per la tappa conclusiva della Coppa del Mondo di sci freestyle 2024-: Simoneè ancora in corsa per la vittoria in classifica generale, mentre Jole Galli corre per la piazza d’onore.