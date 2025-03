Oasport.it - LIVE Skicross, Idre Fjäll 2025 in DIRETTA: Deromedis sul podio, ma non basta per la Coppa del Mondo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVINCE LADELSE.TUTTE LE COMBINAZIONI13.00 Grazie per averci seguito, amici di OA Sport, e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.12.58era padrone della classifica a quattro gare dalla fine. Poi quella caduta in Canada ha compromesso tutto. Un peccato, ma l’azzurro è giovane e avrà tante opportunità di riprovarci.12.57 Terza sfera di cristallo in carriera per Howden, che ha solo 2 anni più di.12.56 Finisce qui. Vince Howden davanti a Duplessis e. Ladelva in Canada.12.53 Alla prima curvaè quarto. Serve un’impresa disperata,12.53 Iniziata la finale.12.52 Siamo alla resa dei conti: finale A con Howden,, Duplessis Kergomard e Mahler.12.51 Erik Mobaerg chiude quinto davanti al fratello David.