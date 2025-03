Oasport.it - LIVE Skicross, Idre Fjäll 2025 in DIRETTA: Deromedis prova il ribaltone all’ultima gara

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno e benvenuti allatestuale dell’ultimadiin programma ad(Svezia), valevole per la tappa conclusiva della Coppa del Mondo di sci freestyle 2024-: Simoneè ancora in corsa per la vittoria in classifica generale, mentre Jole Galli corre per la piazza d’onore.Per formare i tabelloni dell’ultimastagionale non ci sono state qualificazioni, ma si è seguito l’ordine dato dalla classifica generale, al netto degli assenti in Svezia: tra gli uomini sono al via degli ottavi 32 dei primi 33 atleti della graduatoria, mentre tra le donne sono in16 delle prime 20 della generale.Tra gli uomini il canadese Reece Howden è in testa con 938 punti, davanti a Simone, secondo a quota 905, a -33, ed al tedesco Florian Wilmsmann, terzo con 866, a -72 dalla vetta ed a -39 dall’azzurro.