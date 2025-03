Oasport.it - LIVE Skicross, Idre Fjäll 2025 in DIRETTA: Deromedis continua a crederci ed è in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVINCE LA COPPA DEL MONDO SE.TUTTE LE COMBINAZIONI12.26 Nella secondaJole Galli se la vedrà con Maier, Gantenbein ed Een. Sulla carta l’accesso alla finale è possibile. A patto che l’azzurra parta meglio rispetto ai quarti.12.25 Smitha dominare e avanza in finale insieme a Hoffos. Dunque fuori le francesi Berger Sabbatel e Grillet Aubert.12.23 Primafemminile con Smith, Berger Sabbatel, Hoffos e Grillet Aubert.12.22, a differenza di Howden, sono due giorni che non sta partendo bene. Indovrà superarsi contro Wilmsmann, David Mobaerg e Mahler.12.21 CHE BRIVIDO! Arrivo a tre serratissimo. Al fotofinishsi impone davanti a Mahler e Kappacher.12.20secondo dopo la partenza alle spalle di Mahler.