Oasport.it - LIVE Skicross, Idre Fjäll 2025 in DIRETTA: Deromedis ai quarti, si entra nel vivo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAVINCE LA COPPA DEL MONDO SE.TUTTE LE COMBINAZIONI12.14 Secondo quarto di finale con Duplessis Kermogard, Fiva, Erik Mobaerg e Fischer.12.13 Ripetiamo:deve puntare alla finale e poi sperare che lì succeda qualcosa.12.13 Howden sembra inattaccabile. Parte meglio di tutti e poi è velocissimo. Il canadese avanza in semifinale insieme a Regez.12.12 Niente da fare, Howden sempre primo alla prima curva. Caduta per Baur.12.11nella lotta per la Coppa del Mondo maschile. Nella prima batteria deidi finale Howden se la vedrà con gli svizzeri Baur e Regez, oltre al tedesco Hronek.12.10 Maier domina davanti a Gantenbein: saranno le avversarie di Jole Galli in semifinale, insieme ad Een.12.08 Ultima batteria con la tedesca Maier, la svizzera Gantenbein, la francese Ballet Baz e la svedese Mobaerg.