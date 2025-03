Oasport.it - LIVE Scandicci-Milano, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: gara-2 nodale nella semifinale scudetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alladidi-2 dei playoff.Le meneghine di coach Lavarini si presentano al Pala Wanny di Firenze dopo il bel 3-0 ottenuto di fronte al pubblico di casaprima sfida nonostante un avvio, nel primo set, non proprio dei migliori.Ottima, in-1, la prestazione di Paola Egonu, MVP del match con ben 23 punti. L’opposto disarà sicuramente una delle giocatrici più pericolose della franchigia milanese. Tuttavia Daalderop, Sylla e Cazaute non saranno da meno. Tra le padrone di casa, invece, confermate Herbots, Ruddins, Antropova e Mingardi tra le schiacciatrici.Quello di domani sarà il 5º incrocio stagionale tra le due squadre che, anchepassata edizione della Serie A1 si sono affrontate per un posto in finale.