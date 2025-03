Oasport.it - LIVE Scandicci-Milano 2-2, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le padrone di casa non mollano e portano il match al tie break

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-6 Parallela fortissima di Egonu. Non può nulla la difesa toscana.4-5 Alla fine riesce a sfondare, dopo due tentativi, Nwakalor.3-5 Attacco vincente di Kurtagic al centro.3-4 Herbots trova il mani out e riportasul -1.2-4 Pallonetto di Egonu fantastica. La difesa non arriva su questo roll-shot.2-3 Tocco della rete da parte delle meneghine.1-3ricaccia la palla dall’altra parte grazie ad uno splendido mattone di Paola Egonu.1-2 Primo punto per Herbots in pipe.0-2 Ancora il muro di, questa volta di Kurtagic!0-1 Orro e Danesi chiudono la porta in faccia ad Antropova.Sarà battaglia in questo 5° set.Tietra! 25-20 Pareggia il conto sul 2-2 Da Silva!! 24-20 Diagonale strettissima di Ruddins!!23-20 La palla è dentro! 22-21 Chiamato lungo l’attacco della russa naturalizzata italiana.