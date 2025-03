Oasport.it - LIVE Scandicci-Milano 1-2, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: le padrone di casa non mollano e si prendono il 3° set

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10-9 Accorcia Egonu dopo aver trovato un bello spunto in attacco.10-8 Sbaglia anche Orro al servizio.9-8 Herbots lascia sfilare un pallone buono. Che brava Sylla a trova gli ultimi centimetri disponibili.9-7 Si schianta su Da Silva Egonu. Niente da fare per l’opposto di.8-7 Bellissima fast per Nwakalor che intuisce e si fa trovare pronta nel posto giusto.7-7 Non si lascia scappare l’occasione Egonu di tirare un mattone dall’altra parte.7-6 Errore dell’olandese in battuta.6-6 Deve schiacciare due volte per fare punto Daalderop ma alla fine sfonda la difesa toscana.6-5 Chiude il muro la Savino del Bene sull’olandese.5-5 Errore al servizio di.4-5 Campo aperto e quindi Daalderop non può che segnare.4-4 Attacco di Mingardi che trova Kurtagic in fronte.