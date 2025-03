Oasport.it - LIVE Scandicci-Milano 0-2, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: tutto pronto per il 3° set. Attesa la reazione delle padrone di casa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Pipe di Ognjenovic per Herbots. Molto efficace.0-1 Apre subito bene.Al via il 3° set.Aanche il 2° set! 23-25 Chiude Daalderop!!23-24 Errore di Kostantinidou al servizio.Niente tocco. 2 palle set per. 22-24 Chiede il tocco del muro Da Silva. Gaspari spende il video check. Fase cruciale della partita. 22-23 Appena entrata, Ribechi sbaglia la ricezione e mandaa +1.22-22 Due volte in difesa Castillo, alla fine cede sull’olandese Daalderop.22-21 Velocissima palla di Ognjenovic per Da Silva.21-21 Trova gli ultimi centimetri di campo Daalderop.21-20 Ognjenovic verso Antropova che non sbaglia.Time out. 20-20 Completamente sbagliata la ricezione di Herbots. Partita nuovamente in parità.20-19 Ottimo attacco di Nika Daalderop che trova il mani out.