Oasport.it - LIVE Scandicci-Milano 0-1, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: via con il 2° set. alle ospiti il 1°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-3 In qualche modo trova il punto Nika Daalderop. Top spin stupendo.5-2 Non passa l’attacco di Egonu che trova solo rete.4-2 Ognjenovic va da Da Silva. Murata da Daalderop e Kurtagic.4-1 Sblocca il cartellino Daalderop per.4-0 La palla è sulla linea! 2 Ace in questo avvio di secondo set per Antropova. 3-1 Out il servizio ora di Antropova. Chiesto il check per capire se sia out la palla.3-0 Ancora protagonista la schaicciatrice dicon un bel missile in parla.2-0 Il nastro beffa le avversarie sul servizio di Antropova.1-0 Da Silva dal centro colpisce in maniera profonda.Tutto pronto per il 2° set.Primo set nelle mani delle. Decisivo fin qui il muro di.23-25 Chiude il 1° set Egonu! Occasione sprecata dache ha avuto una free ball.