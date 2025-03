Oasport.it - LIVE Scandicci-Milano 0-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: ospiti avanti 13-16 nel primo set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22-23 Ognjenovic perfetta per Mingardi che chiude un punto molto bello.Time out di Lavarini. 21-23 Petardo di Antropova in battuta. Imprendibile per la difesa meneghina.20-23 Orro in rete con il servizio.19-23 Adesso sì. Sylla utilizza molto bene il polso e trova il mani out del muro avversario.19-22 Sylla non trova la diagonale stretta. Il muro non tocca esi riporta sotto di 3 punti.18-22 Si rifà subito l’opposto di.18-21 Palla incredibile in recupero di Daalderop, poi Egonu schiaccia sotto la rete.17-21 Passa bene Daalderop con un tocco fino sopra il muro. Non arriva Ruddins in difesa.17-20 Missile terra aria di Egonu che non trova il campo in servizio.16-20 Fa molto male l’attacco veloce dal centro di Kurtagic al muro di casa.