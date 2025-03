Oasport.it - LIVE Scandicci-Milano 0-0, A1 volley femminile 2025 in DIRETTA: al via il primo set!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2-0 Affonda il colpo Mingardi dopo una buona ricezione di.1-0 Subito Ace per Nwakalor.Via con ilset!20:31parte con Orro, Danesi, Kurtagic, Sylla, Egonu, Daalderop e Gelin come libero.invece si presenta con Herbots, Da Silva, Antropova, Mingardi, Castillo, Nwakalor e Ognjenovic.20:29 Tutto pronto per i sestetti ufficiali.20:26 Il fattore campo, tra le altre cose, sarà fondamentale., ferita nell’orgoglio dopo la sconfitta in gara-1, darà davvero battaglia questa sera.20:24 Partite che possono diventare lunghissime e conlli tecnico tattici davvero molto alti. Entrambi gli allenatori sanno che sarà una partita tosta che si giocherà anche sul piano mentale.20:23 Sarà un match sicuramente molto offensivo vista la natura delle due franchigie.