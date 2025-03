Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: solido Memola, resta in top 10! Guignard/Fabbri quarti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1.59: Questa la classifica quando mancano gli atleti del primo gruppo:1 Adam SIAO HIM FA (FRA) 275.482 Junhwan CHA (KOR) 265.743 Jason BROWN (USA) 265.404 Nikolaj(ITA) 255.135 Deniss VASILJEVS (LAT) 252.266 Lukas BRITSCHGI (SUI) 244.197 Daniel GRASSL (ITA) 242.318 Roman SADOVSKY (CAN) 240.389 Vladimir LITVINTSEV (AZE) 233.3110 Adam HAGARA (SVK) 232.6211 Andreas NORDEBACK (SWE) 229.8512 Daiwei DAI (CHN) 221.2013 Mihhail SELEVKO (EST) 218.0214 Tomas-Llorenc GUARINO SABATE (ESP) 217.4815 Tatsuya TSUBOI (JPN) 216.2616 Andrew TORGASHEV (USA) 212.7917 Vladimir SAMOILOV (POL) 211.6818 Fedir KULISH (LAT) 198.331.56: L’azzurro Nikolajtotalizza un punteggio nel programma libero di 167.24 per un totale di 255.13 che significa quarto posto.