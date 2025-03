Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: Guignard/Fabbri giù dal podio per un soffio! Memola decimo, trionfa Malinin

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.54: Gli italiani. Nikolajprosegue il suo percorso. Si poteva fare di più delposto? Possibile ma per arrivarci bisogna anche passare da qui. Per Grassl questo à l’anno del ritorno ma per ora non si può festeggiare, anche perchè il 12mo è al di sotto delle aspettative.3.52: Questoè davvero difficile da battere. Solidissimo nei salti, anche se poco espressivo e interprete non straordinario, l’argento va ad un altro astro nascente (i due erano in Italia a gennaio per Bol On Ice, ospiti di onore) il kazako Mikhail Shaidorov, bronzo per il giapponese Yuma Kagiyama3.51: Lo statunitense Iliatotalizza nel programma libero 208.15 per un totale di 318.56 che non è il suo record ma basta per vincere il titolo di Campione del Mondo davanti a pubblico di casa in delirio3.