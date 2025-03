Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: Guignard/Fabbri giù dal podio per un soffio! Memola da top 10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA2.07: Quadruplo Lutz, Quadruplo Toeloop, Quadruplo Salchow + Triplo Toeloop, Triplo Axel2.04: Ad aprire l’ultimo gruppo c’è il georgiano Nika Egadze, nato a Tbilisi 22 anni fa, si allena a Mosca sotto la guida di Eteri Tutberidze, Daniil Gleikhengauz, Sergei Dudakov, sesto dopo il programma corto. E’ stato 28mo all’Europeo 2022 a Tallinn alla sua prima partecipazione alla rassegna continentale, nel 2023 fu settimo agli Europei di Espoo e 29mo aidi Saitama, lo scorso anno a Kaunas è stato ancora settimo e aidi Montreal 13mo. Ha chiuso al quarto posto l’Europeo di Tallin. Si esibisce su The Winter di Balmorhea e Can You Hear the Music (dalla colonna sonora di “Oppenheimer”) di Ludwig Göransson. Il personal Best nel punteggio totale è 261.