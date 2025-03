Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Mondiali 2025 in DIRETTA: Guignard/Fabbri giù dal podio! Memola decimo, trionfa Malinin

Questa la classifica finale della gara maschile dei Mondiali di Boston:1 Ilia Malinin (USA) 318.562 Mikhail SHAIDOROV (KAZ) 287.473 Yuma KAGIYAMA (JPN) 278.194 Adam SIAO HIM FA (FRA) 275.485 Kevin AYMOZ (FRA) 272.526 Shun SATO (JPN) 270.567 Junhwan CHA (KOR) 265.748 Jason BROWN (USA) 265.409 Nika EGADZE (GEO) 263.0310 Nikolaj Memola (ITA) 255.1311 Deniss VASILJEVS (LAT) 252.2612 Lukas BRITSCHGI (SUI) 244.1913 Daniel GRASSL (ITA) 242.3114 Roman SADOVSKY (CAN) 240.3815 Vladimir LITVINTSEV (AZE) 233.3116 Adam HAGARA (SVK) 232.6217 Andreas NORDEBACK (SWE) 229.8518 Daiwei DAI (CHN) 221.2019 Mihhail SELEVKO (EST) 218.