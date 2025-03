Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2025 in DIRETTA: si comincia alle 21.00! Pista umida ad Austin

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.15 Bagnaia ci riproverà quest’oggi, con la speranza di aver sistemato un po’ il t-1. Il primo settore della, caratterizzato dalla percorrenza del celebre “Snake” è quello dove il pilota italiano soffre maggiormente nel confronto diretto col compagno di squadra in Ducati Factory.20.14 Marquez, infatti, ha ottenuto la pole-position e ha prevalso nella Sprint Race davanti al fratello Alex e a Pecco. Il piemontese, sesto nel time-attack, si è reso protagonista di una partenza molto positiva, realizzando un bel sorpasso in curva-1 a tutti. La reazione dei Marquez non si è fatta attendere.20.13 Marc Marquez, in sella alla Ducati ufficiale, ha confermato le sue straordinarie attitudini su questanella giornata di ieri.20.11 Sul circuito dici si prospetta una domenica piuttosto movimentata fin dal via.