Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2025 in DIRETTA: pioviggina ad Austin, si parte alle 21.00 italiane

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.27 La scelta delle gomme farà la differenza, viste le condizioni descritte. Bisognerà prestare attenzione anche all’evoluzione della pista per le variabili meteorologiche.20.25 Sarà una grande sfida per i piloti, visto che adstando e quindi illlo di grip sarà molto complicato.20.23 In questo momento la pista fuori dalla traiettoria è bagnata, quindi bisognerà fare attenzione. Il problema è soprattutto nel t-1, dove stando.20.22 Un momento importante sarà lanza. Ieri Bagnaia era stato straordinario, ma su questo asfalto la situazione potrebbe cambiare. Pecco cercherà di attaccare, in ogni caso, per rompere il ritmo a Marc Marquez.20.20 Vedremo i piloti quale scelta faranno. In questo momento non piove ad