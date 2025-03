Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2025 in DIRETTA: piove ad Austin e asfalto scivoloso! Il via alle 21.00 italiane

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.45 Ecco il video di Miller in soccorso di Quartararo:Miller Taxis to the rescue #AmericasGP pic.twitter.com/xyOPfzLLYZ—(@) March 30,20.42 18? al giro di ricognizione e bisognerà vedere quale sarà la scelta delle gomme, dal momento che l’, specie nel t-1, è molto.20.41 Miller si ferma per dare un mano a Quartaro, nell’operazione di riavviamento della M1 del francese.20.40 ATTENZIONE! Caduta di Fabio Quartaro nel giro di ingresso, perdendo l’anteriore nel tratto dello Snake.Drama and the Grand Prix hasn’t even started! Quartararo has crashed in his 2nd sighting lap #AmericasGP pic.twitter.com/rUkpHPeBDL—(@) March 30,20.40 La Safety Car, in tutto questo, è stata coinvolta in un incidente durante il giro di ricognizione in vista del GP della top-class.