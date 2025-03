Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2025 in DIRETTA: il warm-up comincerò alle 16:45, ritardo di cinque minuti

16:44 Uno sguardo ai box della Vr46 poco prima dell'inizio del-up.A striking NFL-inspired colour scheme for @VR46RacingTeam #AmericasGP pic.twitter.com/LcjOWqHLBK—(@) March 30,16:43 Tra duesi dovrebbe cominciare.16:41 Ecco la comunicazione ufficiale da parte dellaGood morning from Austin!-up action will start a little later due to technical issues #AmericasGP pic.twitter.com/JBhphwShDR—(@) March 30,16.39 ATTENZIONE! Il-up comincerà condia causa di un guasto tecnico. Si partirà16.45 italiane16:38 Ancora duee scatterà il semaforo verde.