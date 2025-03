Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2025 in DIRETTA: IL RUGGITO DI PECCO! Bagnaia domina e cambia il vento, caduto Marc Marquez!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.03 E’ tutto per questa. Un saluto dalle redazione di OA Sport.22.02 Ne aveva bisognodi un week end così e farlo in Texas, su una pista non così amica, vale decisamente doppio.Hot dogs at the ready for @#AmericasGP pic.twitter.com/PBtbAh83BE—(@h 30,22.00 Lo si era visto ieri cheavesse le sensazioni buone e oggi l’ha confermato col piglio alla guida dimostrato. Non è un caso che il passo odierno non fosse assolutamente distante da, che ha forzato troppo e sbagliato.@steals the show! #AmericasGP pic.twitter.com/hK1OoV8FXV—(@h 30,21.59 La risposta da campione di, alla faccia di tutti quelli che hanno parlato fin troppo dopo due round.