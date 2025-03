Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2025 in DIRETTA: caos meteo, partenza ritardata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.10 Piloti che escono dai box per schierarsi, hanno a disposizione 60?.21.09 C’è un po’ di vento, non piove e la pista si sta asciugando.21.08 60? per consentire ai piloti di schierarsi.21.07 Alle 21.10 italiane si darà il via alla procedura die si aprirà la pit-lane.21.06 Si lavora ai box per sistemare le moto in condizioni d’asciutto.21.05 E ora quindi si partirà con gomme slick, stando alle notizie che arrivano da Austin.21.03 Una situazione un po’ surreale, dettata dall’evoluzione della pista, con Marquez che è partito come un centometrista per cambiare e gli altri hanno seguito a ruota.21.01 Un grandead Austin per consentire il ravvio della procedura, dal momento che i piloti partono con le gomme soft. Essendo stati più di 10, è stato possibile ciò.