Oasport.it - LIVE MotoGP, GP USA 2025 in DIRETTA: CADE MARC MARQUEZ! Bagnaia gli ha messo pressione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-9 E’ 20°che perde posizioni ancora, in tutto questo Peccoguida le fila con un margine di vantaggio di 1.921 su Alex. Caduta di Mir in curva-12.-10 Tempi alti perche va piano, mentre Peccogira ora in 2:02.675, con 4 decimi guadagnati. 1.654 è il margine di vantaggio,è 19° e guida in maniera un po’ pericolosa.-10ora ha un margine di vantaggio di 1.515 su Alexe 3.412 su Di Giannantonio.è 18°, moto danneggiata, ma prova a continuare.-11, quindi, ha una grandissima chance per andarsi a prendere la vittoria!-11 NOOOOOO!!! E’ cadutonello Snake!!! Errore dello spagnolo, che prova a ripartire dalla 18ma posizione. Pedana rotta.MORE DRAMA! @93 HAS GONE DOWN! #AmericasGP pic.