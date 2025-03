Oasport.it - LIVE Moto3, GP USA 2025 in DIRETTA: Rueda scappa via, Bertelle in modalità rimonta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 16.40 E 21.00-10 Cade purtroppo Luca Lunetta.-10risale e si mette in terza posizione!-10si migliora ancora: 2:14.008 e 1.7 di vantaggio su Kelso.-11 Kelso si è portato in seconda posizione, intanto assegnato long lap penalty ad Adrian Fernandez (20°).-11straripante! Lo spagnolo chiude il terzo giro in 2:14.256, firmando il giro record della pista.-11 É caduto ancora Munoz! terzo zero di fila per il poleman.-12 I primi 7no via, questo l’ordine:, Munoz, Quiles, Carpe, Kelso,, Piqueras.-12 É caduto Riccardo Rossi alla curva 19.-13 L’attacco disu Quiles. Il leader del campionato va in testa chiudendo il secondo giro di gara in 2:15:156.-13ha sorpassato Carpe.