Oasport.it - LIVE Moto3, GP USA 2025 in DIRETTA: primo podio per Bertelle, Rueda vince in solitaria. Pini sfiora la top10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 16.40 E 21.0018.39 Ladel Gp delle Americhe di:1° – Jose Antonio2° – Joel Kelso3° – Matteo4° – Angel Piqueras5° – Maximo Quiles6° – Alvaro Carpe7° – Dennis Foggia8° – Adrian Cruces9° – Taiyo Furusato10° – Cormac Buchanan 18.37 Seconda posizione per Joel Kelso, terza per Matteoche conquista finalmente ilin carriera.JOSE ANTONIOIL GP DELLE AMERICHE!-1 Ultima curva per!-1 Sorpassi e controsorpassi tra Piqueras e Quiles, con ilche sembra aver avuto la meglio.-1 Quiles a caccia del quarto posto, ci prova il rookie spagnolo.ULTIMO GIRO!va verso il secondo successo stagionale!-2 Sta per cominciare l’ultimo giro del GP delle Americhe di, Matteodeve difendere il possibilestagionale.