Oasport.it - LIVE Moto2, GP USA 2025 in DIRETTA: Dixon vince ad Austin davanti ad un ottimo Arbolino

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 16.40 E 21.0020.03 Concludono la top 10 Mario Aji e Colin Veijer.20.02 Quarto Aron Canet, quinto Izan Guevara, sesto Ivan Ortolà, settimo Dani Holgado.20.00 Manuel Gonzalez, partito con la slick, chiude fuori dalla zona punti e perde il primato in classifica piloti.19.59 Primo podio per Tonycon la sua Boscoscuro.19.58 Seconda vittoria consecutiva per il britannico che vola in testa alla classifica piloti.19.57 Secondo unTony, terzo Alonso Lopez.19.56 Jakeil Gran Premio delle Americhe!!19.56 Il britannico si invola verso il traguardo.19.55 Ultimo giro per.19.55 -2 L’italiano si è rimesso in moto ma è ricaduto. Era in quarta posizione.19.54 -2 Cade Celestino Vietti!19.