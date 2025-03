Oasport.it - LIVE Moto2, GP USA 2025 in DIRETTA: 20 minuti al giro di formazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 16.40 E 21.0019.03 Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team) scatterà dalla pole position, seguito dal leader del campionato Manuel Gonzalez (Kalex Intact GP).19.00 Semaforo verde che scatterà alle ore 19.15.18.55 Buonasera amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alladella garadel Gran Premio delle Americhe.Buonasera e benvenuti alladella garadel Gran Premio delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale. In pole position troviamo Jake Dixon (ELF Marc VDS Racing Team) che sembra il pilota da battere. Le speranze italiane sono tutte affidate a Tony Arbolino (Boscoscuro Pramac Yamaha) che partirà in settima posizione. Semaforo verde alle ore 19.15.L’attuale leader della classifica piloti, lo spagnolo Manuel Fernandez, partirà con la sua Kalex del Team Intact GP in seconda posizione, provando fin da subito ad impensierire il britannico per la vittoria finale.