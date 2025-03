Oasport.it - LIVE Italia-USA 6-7, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: inizio in salita per gli azzurri

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA00:08 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata.00:07 L’tornerà sul ghiaccio tra due ore per la sfida contro la Corea, match assolutamente da non sbagliare.00:05 Purtroppo non inizia nel migliore dei modi il Mondiale per gli, sconfitta pesante contro una squadre che parte da outsider.00:04 Niente da fare, non c’è bisogno neanche dell’ultima stone, il match va agli Stati Uniti.00:02 Gran bocciata di Dropkin, Retornaz deve inventarsi una magia.00:00 Time-out anche per gli Stati Uniti.23:58 Dopo il time-out Retornaz piazza un altro punto, ultime tre stone decisive, può succedere di tutto.23:55 Mosaner piazza la guardia e gli Stati Uniti la bocciano nuovamente.