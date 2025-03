Oasport.it - LIVE Italia-USA 6-6, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: si decide tutto nel decimo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:48 Inizia a movimentarsi la situazione dentro la casa con due stone statunitensi e una azzurra.23:46 Giovannella posiziona una guardia.23:45 Situazione difficilissima per l’, che non avrà l’ultima stone a disposizione.23:43 Ancora un errore di Retornaz su un tiro estremamente facile, arriva un solo punto per l’, gli Stati Uniti avranno il match-point in questoend.23:43 Un punto azzurro è già certo, Retornaz halo spazio per piazzare il secondo, non bisogna sbagliare adesso.23:42 Bravi gli azzurri a spazzare e a portare giù la stone, non dovrebbe esserci l’angolo per provare una doppia bocciata.23:40 Dropkindi spazzare via la sua guardia.23:38 Gran colpo di Mosaner, che sistema un po’ la situazione, bisogna provare ad imbastire i due punti.