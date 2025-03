Oasport.it - LIVE Italia-USA 5-6, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: gli statunitensi tornano davanti dopo 8 end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:27 Tanto movimento dentro la casa con due stone per parte.23.26 Fenner si appoggia alla stone azzurra.23.25 Giovannella subito a punto dietro la guardi avversaria.23:23 Gli Stati Uniti iniziano il nono end con una guardia.23:21 Arrivano senza problemi i due punti per gli Stati Uniti.23:19 Ed effettivamente così è, a meno di situazioni clamorose potrebbero arrivare due punti per gli avversari.23.17 Buona bocciata di Retornaz, che passa al pelo la guardi avversaria, probabilmente Dropkin ripeterà la stessa giocata.23:16 Doppia bocciata di Howell, gli Stati Uniti si sono tirati fuori da una situazione complessa.23:15 Retornaz decide invece di andare sulla parte destra, sfruttando la guardia avversaria.23:14 Resta una stone per parte dentro la casa,costretta a riposizionare una guardia.