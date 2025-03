Oasport.it - LIVE Italia-USA 5-4, Mondiali curling 2025 in DIRETTA: mano rubata dagli azzurri nel settimo end!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23:13 Stopera risponde presente con una tripla bocciata di spessore.23:12 Tiro clamoroso di Arman, ci sono tre stone azzurre a punto con una guardia perfetta. Statunitensi costretti a bocciare.23:10 Fenner decide invece di battezzare il lato destro.23:09 Andiamo subito a punto, stone perfettamente coperta.23:07 L’ottavo end si apre con una guardia di Giovannella.123:04dall’, punto pesante!23:01 Hit and roll perfetto di Retornaz.23:00 Quando mancano solo gli skip il punto è statunitense.22:58 Doppia bocciata prima di Arman e poi di Stopera.22:56 Stopera ne aggiunge un’altra.22:55 Due stone statunitensi dentro la casa, una per l’.22:53 Fenner si piazza dentro la casa perfettamente dietro la nostra guardia.22:52 Giovannella apre ilend con la solita guardia.