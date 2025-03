Oasport.it - LIVE Italia-Irlanda, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: le azzurre ci credono

Buongiorno e benvenuti nella testuale di Italia-Irlanda, match valido per la seconda giornata del Sei Nazioni rugby femminile 2025. Dopo il KO patito all'esordio contro l'Inghilterra le azzurre di Fabio Roselli proveranno a riscattarsi tra le mura amiche di Parma. A distanza di una settimana dal match di York il coach italiano ha ufficializzato sei cambi con il ritorno dal primo minuto della capitana Elisa Giordano. In cabina di regia si rivede Emma Stevanin al fianco di Sofia Stefan, mentre Francesca Granzotto sostituirà Vittoria Ostuni Minuzzi come estrema. Rientro dal primo minuto anche per Sara Tounesi, in prima linea le novità sono rappresentate da Vittoria Vecchini e Gaia Maris. LE FORMAZIONI ITALIA: 15 Francesca Granzotto, 14 Aura Muzzo, 13 Michela Sillari, 12 Beatrice Rigoni, 11 Alyssa d'Incà, 10 Emma Stevanin, 9 Sofia Stefan, 8 Elisa Giordano (C), 7 Francesca Sgorbini, 6 Sara Tounesi, 5 Giordana Duca, 4 Valeria Fedrighi, 3 Gaia Maris, 2 Vittoria Vecchini, 1 Silvia Turani A disposizione: 16 Laura Gurioli, 17 Vittoria Zanette, 18 Sara Seye, 19 Beatrice Veronese, 20 Alissa Ranuccini, 21 Alia Bitonci, 22 Sara Mannini, 23 Beatrice Capomaggi IRLANDA: 15 Stacey Flood, 14 Anna McGann, 13 Aoife Dalton, 12 Eve Higgins, 11 Amee-Leigh Costigan, 10 Dannah O'Brien, 9 Aoibheann Reilly, 8 Aoife Wafer, 7 Erin King, 6 Edel McMahon, 5 Fiona Tuite, 4 Ruth Campbell, 3 Linda Djougang, 2 Neve Jones, 1 Niamh O'Dowd A disposizione: 16 Cliodhna Moloney, 17 Siobhan McCarthy, 18 Christy Haney, 19 Grace Moore, 20 Dorothy Wall, 21 Brittany Hogan, 22 Emily Lane, 23 Enya Breen La sfida valida per la seconda giornata del Sei Nazioni rugby femminile 2025 tra Italia ed Irlanda inizierà alle 16.