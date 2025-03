Oasport.it - LIVE Italia-Irlanda 5-35, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: cartellino giallo per Djougang

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA63?- Siamo nel corso dell’ultimo quarto di gara.in superiorità numerica che però non riesce ad organizzare attacchi degni di nota.61?- Sostituzioni. Fuori Stefan e Sillari, dentro Bitonci e Mannini.60?- Ed arriva ilper la numero 3 irlandese. Ospiti in inferiorità numerica per i prossimi 10 minuti.60?- Gioco fermo. Il TMO analizza un possibile placcaggio alto di.58?-che con orgoglio prova ad impensierire le avversarie nella loro metà campo. Come accaduto nel primo tempo mancano però le idee.56?- Perfetta O’Brien.35.55?- Meta. Gran lavoro della maul finalizzato da.54?-dopo diversi minuti rientra nei 22ni. Azzurre che commettono una infrazione consentendo alle rivali di calciare in rimessa.