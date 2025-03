Oasport.it - LIVE Italia-Irlanda 5-28, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: termina la prima frazione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE PRIMO TEMPO40?- Difesa clamorosa delle ospiti, che gettano il cuore oltre l’ostacolo. Diverse ondate di pura rabbia dellene, che si fermano a pochi cm dalla meta.38?- Azzurre che chiudono all’attacco, ma manca precisione nel momento di concretizzare.36?- Ultime fasi della. In avanti di Stevanin, si riparte da una mischia con introduzione irlandese.33?- Difesa davvero ordinata delle ospiti, che dopo un paio di sbandate non corrono sostanziali rischi.31?- Calcio di Stefan chemente fuori. Rimessa laterale per l’.29?- Torniamo finalmente in possesso dell’ovale, c’è bisogno di un sussulto.26?- Impeccabile O’Brien.28.25?- Meta. Ancora McGann. Costruzione perfetta dalla mischia da parte delle ospiti, che raggiungono il bonus offensivo.