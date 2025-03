Oasport.it - LIVE Italia-Irlanda 5-28, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: ospiti dilaganti

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA26?- Impeccabile O’Brien.28.25?- Meta. Ancora McGann. Costruzione perfetta dalla mischia da parte delle, che raggiungono il bonus offensivo. Siamo in difficoltà.23?- Continua la sofferenzana, mentre non si placano gli attacchi irlandesi. Padrone di casa che devono nuovamente difendersi.21?- Tre su tre per O’Brien.21.20?- Meta. Ripartenza micidiale delle, con Higgins che serve Costigan, che con un cambio di passo brucia Granzotto e vola in meta.19?- Non c’è bisogno del check, resta in campo l’azzurra.18?- Problema per Aura Muzzo, che si rialza ma deve uscire dal rettangolo di gioco per il consueto check dopo aver ricevuto una brutta botta.17?- Azzurre che continuano ad attaccare mettendo pressione sulla difesa irlandese.