Oasport.it - LIVE Italia-Irlanda 5-14, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: gran meta di Stefan

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15?- Peccato. Palo di Michela Sillari, che non trasforma di posizione angolatissima.14.14?-AAAAAAA!sguscia dalla mischia beffando la terza linea irlandese ed andando dritta in.14?- Primo vero attacco delle azzurre, con la potenza fisica di Tounesi che crea scompiglio nella difesa avversaria. L’si salva, ma commette in avanti. Mischia con introduzionena da posizione interessante.12?-che sbaglia la touch,che recupera palla e ricostruisce.11?- Tenuto di. Azzurre costrette nuovamente alla difensiva quando rientra Fedrighi.9?- Trasformazione agevole per O’Brien.14.9?-. Azione alla mano perfetta delle ospiti, con Higgins che strappa e serve un cioccolatino all’accorrente McGunn.