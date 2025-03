Oasport.it - LIVE Italia-Irlanda 12-47, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: pesante KO interno per le azzurre

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA80?- Non sbaglia stavolta O’Brien.1247.79?- Meta. Si unisce alla festa la nuova entrata Hogan, che entra nell’immobile difesa azzurra.78?- Fallo di Rigoni, Punizione, che sceglie di continuare a giocare.77?- Touch in favore delle ospiti, che chiudono in attacco.75?- Entriamo negli ultimi 5 minuti del match.che escono con le ossa rotte dall’esordio casalingo. Roselli avrà a disposizione due settimane per resettare e preparare la fondamentale sfida alla Scozia.73?-che perde anch’essa palla nel tentativo di riproporsi in attacco.71?- Peccato.che continua ad attaccare ma arriva l’in avanti di Aura Muzzo.69?- Trasforma la stessa Rigoni.1240.68?- METAAAAA! Ottimo lavoro della maul azzurra con Rigoni che va a marcare la seconda metana.