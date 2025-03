Oasport.it - LIVE Italia-Irlanda 0-7, Sei Nazioni rugby femminile 2025 in DIRETTA: la meta di Dalton sblocca il tabellino

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7?- Confermato intanto il cartellino giallo di Fedrighi, che tra 4 minuti tornerà in campo.6?- Ottima difesa di Sgorbini, che guadagna il turnover.5?- Palla persa dalle azzurre nel tentativo di riversarsi nella metà campo avversaria.4?- Non sbaglia O’Brien, che trasforma.7.3?-. Spazio sull’out destro per, che non si lascia pregare schiacciando in.2?- Cartellino giallo per Fedrighi, che verrà sottoposto anche a verifica ulteriore. Avvio da dimenticare.1?- Attenzione. Immediato il primo TMO di giornata. Pericolo di giallo per una delle azzurre a causa di un placcaggio alto.1?- Tenuto di Granzotto. Subito punizione per le ospiti con O’Brien che va in rimessa.1?- Drop di Stevanin, inizia il match.PRIMO TEMPO16:00 Squadre che si dispongono nelle rispettive metà campo.