Inter-news.it - LIVE Inter-Udinese 2-0: ricomincia la ripresa! Runjaic cambia

, partita valida per la trentesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i friulani allenati da Kosta. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo Stadio San Siro di Milano.2-0 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA50? Prima fuga di Dimarco in questo secondo tempo, ma il suo passaggio per Frattesi è deviato in angolo.48? Occhio a Iker Bravo, scaltro e veloce, che va via in slalom entrando in area di rigore. Diagonale però al lato.47? Ammonizione per Simone Inzaghi, che ha protestato per un fallo non dato a Marcus Thuram. Il fallo era nettissimo.19.05 INIZIA IL SECONDO TEMPO!19.04 L’cambierà qualcosa prima dell’inizio del secondo tempo: ci sarà Iker Bravo in attacco.