Inter-news.it - LIVE Inter-Udinese 1-0: siamo bellissimi!!! Arnautovic timbra

Leggi su Inter-news.it

, partita valida per la trentesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i friulani allenati da Kosta Runjaic. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo Stadio San Siro di Milano.1-0 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA7? CLAMOROSO! Ancora Frattesi che per due volte sottoporta non trova il gol: prima Solet miracoloso e poi Ehizibue!4? FRATTESI CON LA ZAMPATA! Mkhitaryan dentro per l’inserimento con i tempi di giusti di Frattesi, alto non di molto.1? SUBITO CALHA!!!! Conclusione terrificante di Calhanoglu su palla di Thuram, ma solo illusione del gol!17.59? SI PARTE!17.30 Manca mezz’ora al fischio d’inizio di, partita valevole per la trentesima giornata di Serie A.