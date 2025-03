Inter-news.it - LIVE Inter-Udinese 0-0: inizia la partita allo Stadio San Siro

valida per la trentesima giornata della Serie A 2024-25. Segui l’evento con la cronaca testuale a cura di-News.it. I nerazzurri giocheranno contro i friulani allenati da Kosta Runjaic. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si giocaSandi Milano.0-0 – PREMI F5 PER L’AGGIORNAMENTO DELLA PAGINA1? SUBITO CALHA!!!! Conclusione terrificante di Calhanoglu su palla di Thuram, ma solo illusione del gol!17.59? SI PARTE!17.30 Manca mezz’ora al fischio d’inizio divalevole per la trentesima giornata di Serie A. Di seguito le formazioni ufficiali:: FORMAZIONI UFFICIALI(3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 8 Arnautovic.