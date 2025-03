Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Roglic leader virtuale dopo lo sprint intermedio

11:28 Ritmo che cala drasticamentel'avvio a tutta. Il prossimo ed ultimosarà tra poco più di 20 km in concomitanza con l'ingresso nel circuito di Barcellona.11:25 In seconda posizione si è piazzato il tedesco Nico Denz, fido scudiero di, a protezione del proprio capitano.11:23! Volata splendida dello sloveno, coadiuvato alla perfezione dai compagni di squadra. L'alfiere della Red Bull – BORA – hansgrohe porta a casa 3 secondi di abbuono, con Ayuso terzo che ne ottiene soltanto uno. Lo sloveno vola al comando della classifica generale provvisoria.11:22 Un chilometro allodi Viladecans. Gruppo allungatissimo!11:19 Problemi meccanici per Alessandro De Marchi (Team Jayco AlUla).