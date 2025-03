Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: bagarre Ayuso-Roglic a colpi di abbuoni, 35 km all’arrivo

12;38 Il gruppo riprende i due fuggitivi entrando nella sezione con doppia cifra di pendenza conin prima posizione!12:36 Il tedesco Buchmann (Cofidis) si porta sul francese lungo la quarta ascesa dell'Alt de Montjuic.12:34 3 GIRI AL TERMINE! Donnenwirth transita in prima posizione con appena 6 secondi di vantaggio sul plotone.12:32 Il francese Tom Donnenwirth (Groupama – FDJ) si avvantaggia in discesa. Per lui poco meno di 10 secondi di margine sul gruppo.12:29 Gruppo che si rituffa in discesa. 28 kme tra i big per ora c'è attesa, ancora nessun uomo di classifica ha provato ad attaccare.12:27 Ed invece gli uomini della Red Bull – BORA – hansgrohe si limitano a tenere un passo intenso, seppur regolare, lungo la terza ascesa dell'Alt de Montjuic.