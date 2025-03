Oasport.it - LIVE Giro di Catalogna 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Ayuso torna leader virtuale, 45 km all’arrivo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA GAND-WEVELGEM DALLE 10.4012:15 Ripresi i due attaccanti. Gruppo compatto!12:14 Finale sul circuito cittadino di Barcellona che non lascia un attimo di respiro. Corridori che sono nuovamente impegnanti nell’ascesa di Alt de Montjuic.12:13 5 GIRI AL TERMINE! Per Carapaz ed Armirail circa 10 secondi di margine su un gruppo allungatissimo.12:12 40 km al traguardo. Il francese Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team) prova a riportarsi su Carapaz. Il transalpino è alla ricerca di punti preziosi per la classifica degli scalatori.12:09 Richard Carapaz (EF Education – Easypost) accende la corsa provando ad andarsene in discesa, ma il gruppo è a pochi metri di distanza.12:07 Si vedono i primi veri attacchi di giornata. Superato il primo GPM, ora i corridori si tuffano lungo una velocissima discesa su strade ampie.