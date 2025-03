Oasport.it - LIVE Gand-Wevelgem 2025 in DIRETTA: rimane stabile il vantaggio dei nove battistrada

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.0012.13 190 km alla linea del traguardo.12.10 Facciamo un riepilogo della situazione dopo 58 km percorsi: sempre i soliti 9 uomini in testa, Sam Maisonobe (Cofidis), Jasha Sutterlin (Team Jayco AlUla), Marco Haller (Tudor Pro Cycling Team) e William Blume Levy (Uno-X Mobility), Rui Oira (UAE Team Emirates – XRG), Max Walker (EF Education – EasyPost), Victor Vercouillie (Team Flanders – Baloise), Samuel Leroux (Team TotalEnergies), Alexys Brunel (Team TotalEnergies) hanno preso un margine di 3’20” sul plotone.12.07 Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) è il corridore più anizano in gara (37 anni e 268 giorni), seguito dall’italiano Andrea Pasqualon (Bahrain – Victorius) (37 anni e 87 giorni), dal tedesco John Degenkolb (Team Picnic PostNL) (36 anni e 82 giorni) e dal prima citato Giacomo Nizzolo (Q36.