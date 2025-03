Oasport.it - LIVE Gand-Wevelgem 2025 in DIRETTA: prima sgasata di Pedersen sul Kemmelberg

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.0014.38 Si ritira purtroppo Vincenzo Albanese.14.36 Oira, Campenaerts, Walker, Maisonobe, Sutterlin, Liepins, Leroux, Brunel e Haller compongono il gruppo degli attaccanti con un minuto sul plotone principale.14.34 Va detto che il plotone principale è ora composto da non più di 50 corridori. E mancano ancora 80 km all’arrivo.14.33 Forcing di Vermeersch nel gruppo principale.14.32 Buongiorno amici di OA Sport da Federico Militello. Seguiremo insieme questi ultimi 85 km della.14.31 Allungo di. Milan sembra fare fatica.14.28 Inizia lascalata del.14.26 Il gruppo paga 1’30” dalla fuga.14.23 Scollinato il Baneberg.14.22 Jacobs invece non è riuscito a tenere il ritmo del belga e si è staccato.