Oasport.it - LIVE Gand-Wevelgem 2025 in DIRETTA: Pedersen se ne va da solo, 50 km all’arrivo

15.27 Per come si è messa, potrebbe profilarsi una doppietta per la Lidl-Trek: ala corsa e Milan 2° se vincerà la volata dei battuti.15.26 Non basta il lavoro della Alpecin. Lievita a 1'26" il margine di un indemoniato.15.24 Campenaerts, Livyns e Haller restano a bagnomaria con 27? di ritardo da. Sempre a 1'03" il gruppo principale, dove è presente anche Milan.15.22 La Alpecin di Philipsen si incarica dell'inseguimento.15.21 Inizia lo Scherpenberg per. 1200 metri al 3,4% di pendenza media.15.20 50 kmha già 1'03" sul gruppo principale. Continua a guadagnare.15.20non ha mai vinto una Classica Monumento: è nato nell'epoca sbagliata con i vari Van der Poel, Van Aert, Pogacar, Evenepoel.