Oasport.it - LIVE Gand-Wevelgem 2025 in DIRETTA: Pedersen scatenato, il danese frantuma la corsa

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.0015.14 Milan ha faticato anche questa volta sul Kemmelberg. Questi muri fa ancora fatica a digerirli.15.14 Jorgenson prova ad evadere dal gruppo principale.15.12ha guadagnato solo pochi secondi su Campenaerts, Livyns e Haller. Gli conviene forse attenderli, per avere qualcuno che possa dargli dei cambi per qualche chilometro.15.12saluta tutti e se ne va da solo. 56 km all’arrivo.15.12 Forcing di Campenaerts, che poi si pianta.15.11 Inizia il secondo passaggio sul Kemmelberg. 500 metri all’11,9% di pendenza media e punta del 16%.15.11 Per come si è messa,ha il 70% di possibilità di vincere questa.15.10 Torna a salire il vantaggio dei battistrada: un minuto.