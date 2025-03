Oasport.it - LIVE Gand-Wevelgem 2025 in DIRETTA: Pedersen in fuga solitaria, Milan nel gruppo principale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL GIRO DI CATALOGNA DALLE 11.0015.38 Il fatto che ilstia andando piano lo si evince anche dal fatto che Campenaerts, Livyns e Haller mantengono 47? di vantaggio.15.37 1’53” di vantaggio per. E ancora deve iniziare il Kemmelberg.15.35 Come previsto, sale a 1’40” il vantaggio disul. Nello sport non si sa mai, ma adesso la eprcentuale che vinca il danese è superiore al 90%, se non di più.15.34 40 km all’arrivo. Dries De Bondt evade dal, ma inizia subito a volarsi.15.33 Tra Baneberg e Kemmelberg,potrebbe dare la stoccata definitiva e portare il vantaggio suloltre i 2 minuti.15.32 Inizia il Baneberg per. 2 km al 4,8% di pendenza media e massima dell’11,2%.